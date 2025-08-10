Полицейский более часа убеждал пенсионера принять помощь и спас ему жизнь

В Канаде полицейский спас пенсионера, родственники которого не могли связаться с ним несколько месяцев. Об этом пишет Good News Network.

В апреле в Королевскую канадскую конную полицию Британской Колумбии обратился мужчина, который попросил проверить состояние здоровья пожилого члена семьи, с которым не было связи несколько месяцев.

Полицейские приехали к дому на острове Солт-Спринг и обнаружили, что пенсионер живет в плохих условиях. Сначала он не хотел разговаривать и настаивал, что у него все в порядке и помощь не нужна.

Однако офицер продолжил общаться с мужчиной и говорил с ним больше часа, проявляя терпение и сочувствие. В итоге пенсионер согласился поехать в больницу, куда его доставили на машине скорой помощи для обследования.

Врачи установили, что у него было внутреннее кровотечение, и без своевременного вмешательства все могло закончиться летальным исходом в ближайшие 24 часа. Позже мужчина сам пришел в полицию, чтобы поблагодарить офицеров за спасение.

