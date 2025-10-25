Жительница Московской области отдала мошенникам более 150 млн рублей

Жительница Московской области отдала мошенникам больше 150 миллионов рублей за пять месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Аферисты стали звонить предпринимательнице из Одинцово. Они представлялись женщине сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга», — говорится в публикации.

Уточняется, что атака продолжалась в течение пяти месяцев. Бизнес-леди все это время выполняла указания мошенников.

Ее убедили продать свое имущество, взять кредит, купить криптовалюту и передать деньги курьеру. Всего женщина отдала мошенникам 153,71 млн рублей.

Накануне стало известно, что запуганная 73-летняя пенсионерка из Омска отдала мошенникам больше 74 млн рублей. С ней связался неизвестный, представился сотрудником ФСБ и стал запугивать, утверждая, что женщине грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ и госизмену. При этом аферист звонил потерпевшей по видеосвязи, чтобы продемонстрировать форменное обмундирование, служебное удостоверение и даже рабочий кабинет.

Поверив мошеннику, пенсионерка перевела на неизвестные счета 4,5 млн рублей, а затем подготовила и сложила в пакет семь слитков из золота, 50 золотых монет и почти €10 тыс., которые забрал курьер.

Ранее в МВД рассказали, кем чаще всего притворяются мошенники на сайтах знакомств