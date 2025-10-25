На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительница Московской области отдала мошенникам более 150 млн рублей

В Московской области предпринимательница отдала мошенникам 153,7 млн рублей
true
true
true
close
Depositphotos

Жительница Московской области отдала мошенникам больше 150 миллионов рублей за пять месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Аферисты стали звонить предпринимательнице из Одинцово. Они представлялись женщине сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга», — говорится в публикации.

Уточняется, что атака продолжалась в течение пяти месяцев. Бизнес-леди все это время выполняла указания мошенников.

Ее убедили продать свое имущество, взять кредит, купить криптовалюту и передать деньги курьеру. Всего женщина отдала мошенникам 153,71 млн рублей.

Накануне стало известно, что запуганная 73-летняя пенсионерка из Омска отдала мошенникам больше 74 млн рублей. С ней связался неизвестный, представился сотрудником ФСБ и стал запугивать, утверждая, что женщине грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ и госизмену. При этом аферист звонил потерпевшей по видеосвязи, чтобы продемонстрировать форменное обмундирование, служебное удостоверение и даже рабочий кабинет.

Поверив мошеннику, пенсионерка перевела на неизвестные счета 4,5 млн рублей, а затем подготовила и сложила в пакет семь слитков из золота, 50 золотых монет и почти €10 тыс., которые забрал курьер.

Ранее в МВД рассказали, кем чаще всего притворяются мошенники на сайтах знакомств

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами