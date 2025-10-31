В трех регионах России при ремонте дорог допустили нарушения на 7,1 млрд рублей

В трех регионах России обнаружили нарушения по освоению средств федерального бюджета, направленных на ремонт дорог. В Якутии, Нижегородской и Тамбовской областях работы проводили недостаточно экономно, в результате чего сумма ущерба составила 7,1 млрд рублей, на данный момент в бюджет удалось вернуть 794,3 млн рублей, передает «Парламентская газета» со ссылкой на данные Счетной палаты.

В ходе проверки выяснилось, что в этих трех регионах компании, выполнявшие госзаказы на строительство и ремонт дорог, допускали многочисленные нарушения, в том числе завышали стоимость работ, добавляли объёмы. При этом не соблюдались сроки, работы выполнялись некачественно, плохо контролировались, из-за чего ущерб превысил 7 млрд рублей. При этом для достижения плановых показателей по приведению дорог в нормативное состояние на финансирование работ не хватило 443,8 млрд рублей.

В Нижегородской области из-за повреждения дорожного полотна спецтехникой, задействованной для строительства трассы М-12 «Восток», доля дорог в нормативном состоянии снизилась с 41,35% до 33,39%. Никаких решений на восстановление полотна протяжённостью 600,45 км на сумму 12,8 млрд рублей на данный момент нет, подчёркивается в докладе Счётной палаты.

Также контролеры зафиксировали проведение подозрительных операций по обналичиванию средств на сумму более 5 млрд рублей, нашли признаки картельного сговора между двумя хозяйствующими субъектами, обнаружили нарушение оплаты ФКУ Управтодор «Вилюй», так как работы выполнялись без зачета аванса, неотработанная сумма составила 167,5 млн рублей.

Нарушения на сумму 794,3 млн рублей удалось устранить; эти средства вернули в бюджет, а руководителю ФАС направили письмо с сообщением о ситуации.

До этого штрафы за некачественный ремонт и ненадлежащее содержание дорог предложили удвоить вдвое – с такой инициативой выступил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что состояние дорог, особенно в регионах, все еще вызывает у людей справедливое негодование, так как даже реконструированные трассы из-за некачественного обслуживания разрушаются, провоцируют аварийные ситуации.

Ранее сообщалось, что строительство скоростной трассы М-12 привело к повреждению сотен километров дорог.