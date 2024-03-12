В России предложили увеличить штрафы за некачественный ремонт дорог

Кандидат на должность президента РФ, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вдвое увеличить штрафы за некачественный ремонт и ненадлежащее содержание дорог.

Инициативу направили на рассмотрение в правительство РФ.

«Состояние дорог, особенно в регионах, все еще вызывает у людей справедливое негодование. Даже реконструированные трассы из-за некачественного обслуживания разрушаются, провоцируют аварийные ситуации. Халатное отношение к работе становится причиной гибели целых семей», — отмечает Слуцкий.

По данным статистики ГИБДД, за первые 9 месяцев 2023 года в России увеличилось количество ДТП. Одной из основных причин аварий становится состояние дорожных покрытий, их несвоевременный ремонт и недостаточное качество содержания, особенно в зимний период.

Слуцкий предлагает установить штрафы от 40 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 400 тыс. до 600 тыс. рублей – для юридических лиц.

Он добавил, что согласно законопроекту если указанные действия повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, размер административного штрафа для ответственных должностных лиц должен составить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей и от 800 тыс. до 1 млн рублей – для юридических лиц.

По мнению председателя партии ЛДПР, ужесточение ответственности поможет улучшить состояние дорог и уменьшит количество аварий.