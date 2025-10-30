На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Строительство скоростной трассы М-12 привело к повреждению сотен километров дорог

ГК «Автодор»

Строительство скоростной трассы М-12 «Восток» привело к повреждению сотен километров дорог регионального значения в Нижегородской области. На их восстановление потребуется дополнительно 12,8 млрд рублей, сообщает Счетная палата по результатам аудита.

Согласно отчету ведомства, грузовой транспорт, задействованный в строительных работах, повредил более 600 километров дорожного полотна. Региональное управление автодорог подтвердило необходимость выделения средств на ремонт, однако соответствующая статья расходов не была запланирована в бюджетах разных уровней.

Счетная палата предложила Минтрансу, «Автодору» и правительству Нижегородской области изыскать средства на восстановительные работы до февраля 2026 года.

Участок трассы М-12 «Восток» на территории Нижегородской области был введен в эксплуатацию в 2023 году.

Также Счетная палата обнаружила нарушения на 7,1 млрд рублей в применении средств федерального бюджета, направленных в Нижегородскую и Тамбовскую области, а также в Якутию.

Ранее в Госдуме предложили передавать имущество коррупционеров участникам СВО.

