Фура с дагестанскими номерами снесла маршрутку с пассажирами в Волгограде

В Волгограде фура с дагестанскими номерами врезалась в маршрутку с пассажирами
В Красноармейском районе Волгограда фура с дагестанскими номера снесла маршрутку с пассажирами и врезалась в остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «V1.RU. Новости Волгограда».

«Шла маршрутка, останавливалась на остановке, чтоб пассажира забрать. Сзади ехала фура. Её непонятно «завертело», как змейку, то ли водитель уснул, то ли с тормозами что. Сначала в маршрутку въехала, маршрутка от удара немного в сторону, а потом еще и в остановку врезалась. Хорошо, что люди успели разбежаться», — сообщили очевидцы.

По предварительным данным, пострадали четыре человека в маршрутке. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

До этого в Москве стало известно о жесткой аварии с участием легкового автомобиля.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. По данным издания, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

На кадрах с места инцидента заметно, что грузовик серьезно пострадал, на передней части есть крупные повреждения.

Ранее в Подмосковье водитель Mitsubishi устроил массовое ДТП с фурой и попал на видео.

