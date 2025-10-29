На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эколог объяснил появление синих собак-мутантов в Чернобыле

Эколог Кукса: синие собаки в Чернобыле появились не из-за радиации
true
true
close
Depositphotos

Появление собак с синей шерстью в Чернобыльской зоне отчуждения, вероятнее всего, связано не с радиационным излучением, а с обычным красителем, считает магистр экологии и природопользования Александр Кукса. Это может оказаться просто чьей-то шуткой, заявил он в беседе с RT.

«Собаки с синей шерстью — это на 90% в какую-то грязь они попали, либо в краситель, либо это чья-то шутка. Вряд ли это могла быть какая-то мутация», — убежден эколог.

По его словам, за годы у местных животных выработался иммунитет к радиационному фону, при этом негативное влияние таких условий, как правило, компенсируется за счет других факторов. Так, например, у животных в такой местности растёт численность приплода, что нивелирует влияние ионизирующего излучения. Например, если в Московской области мышь-полевка производит на свет шесть мышат, то в Чернобыле их число вырастет до восьми, за счёт чего даже в случае гибели двоих потомков шестеро выживут.

Комментируя вероятность мутаций из-за излучения, учёный отметил, что если речь идёт о серьёзном влиянии и отклонениях, то это обычно приводит к гибели эмбрионов или детёнышей. А чтобы среди популяции закрепились новые признаки на фоне радиации, потребуются многие поколения, заключил эколог.

Напомним, накануне британское издание Daily Mail со ссылкой на наблюдателей некоммерческого фонда Clean Futures Fund сообщило, что в Чернобыльской зоне отчуждения обнаружены собаки с необычным синим окрасом шерсти. Согласно публикации, исследователи зафиксировали несколько стай собак, среди которых были особи с полностью синей шерстью. Несмотря на тревожный окрас, животные выглядят активными и здоровыми.

Ранее ученые выяснили, как эволюция повлияла на чернобыльских собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами