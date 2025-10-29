Эколог объяснил появление синих собак-мутантов в Чернобыле

Появление собак с синей шерстью в Чернобыльской зоне отчуждения, вероятнее всего, связано не с радиационным излучением, а с обычным красителем, считает магистр экологии и природопользования Александр Кукса. Это может оказаться просто чьей-то шуткой, заявил он в беседе с RT.

«Собаки с синей шерстью — это на 90% в какую-то грязь они попали, либо в краситель, либо это чья-то шутка. Вряд ли это могла быть какая-то мутация», — убежден эколог.

По его словам, за годы у местных животных выработался иммунитет к радиационному фону, при этом негативное влияние таких условий, как правило, компенсируется за счет других факторов. Так, например, у животных в такой местности растёт численность приплода, что нивелирует влияние ионизирующего излучения. Например, если в Московской области мышь-полевка производит на свет шесть мышат, то в Чернобыле их число вырастет до восьми, за счёт чего даже в случае гибели двоих потомков шестеро выживут.

Комментируя вероятность мутаций из-за излучения, учёный отметил, что если речь идёт о серьёзном влиянии и отклонениях, то это обычно приводит к гибели эмбрионов или детёнышей. А чтобы среди популяции закрепились новые признаки на фоне радиации, потребуются многие поколения, заключил эколог.

Напомним, накануне британское издание Daily Mail со ссылкой на наблюдателей некоммерческого фонда Clean Futures Fund сообщило, что в Чернобыльской зоне отчуждения обнаружены собаки с необычным синим окрасом шерсти. Согласно публикации, исследователи зафиксировали несколько стай собак, среди которых были особи с полностью синей шерстью. Несмотря на тревожный окрас, животные выглядят активными и здоровыми.

