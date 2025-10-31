На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Тамбова приостановил работу

В аэропорту Тамбова Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены
true
true
true
close
tambov.aeroport.website

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в тамбовском аэропорту. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

В 22:14 мск ограничения ввели в аэропорту Волгограда.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО с 20:00 до 23.00 мск уничтожили 14 беспилотников ВСУ в пяти российских регионах.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что четыре мирных жителя пострадали в регионе при последних атаках ВСУ.

Ранее в Бельгии сообщили о нехватке средств для защиты военных объектов от дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами