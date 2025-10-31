Аэропорт Тамбова приостановил работу

В аэропорту Тамбова Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в тамбовском аэропорту. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

В 22:14 мск ограничения ввели в аэропорту Волгограда.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО с 20:00 до 23.00 мск уничтожили 14 беспилотников ВСУ в пяти российских регионах.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что четыре мирных жителя пострадали в регионе при последних атаках ВСУ.

