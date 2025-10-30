В пяти регионах России сбили 14 беспилотников ВСУ

Силы ПВО с 20:00 мск до 23.00 мск уничтожили 14 беспилотников ВСУ в пяти российских регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По пять БПЛА были сбиты в Воронежской и Белгородской областях, два – в Курской области, по одному – в Калужской и Тульской областях.

С 15:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили 24 украинских дрона.

На прошлой неделе беспилотники ВСУ массово атаковали Белгород и Белгородский район. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в ходе нее пострадали 12 мирных жителей. Шесть человек (четверо мужчин и две женщины) получили ранения во время удара беспилотников по коммерческому объекту в селе Стрелецкое — их госпитализировали в больницу Белгорода. Еще шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения при атаке БПЛА на остановку.

