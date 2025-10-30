Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала раскрыл частую жалобу эмигрантов

Привольнов: эмигранты в Израиле жалуются на сложность поиска жилья в аренду

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, уехавший в Израиль, заявил, что эмигранты из России часто жалуются на нежелание иностранцев сдавать жилье русским. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Sheinkin40.

По его словам, все эмигранты высказывают жалобы на сложность найти жилье в аренду.

Он добавил, что в Израиле иностранцам бывает непросто снять квартиру. Например, релокантам приходится обращаться за услугами специальных поручителей, рассказал Привольнов.

До этого экс-телеведущий заявил, что первое время в эмиграции испытывал «жуткую ломку» из-за потери комфорта.

Привольнов объяснил, что поначалу сильно стрессовал из-за неопределенности и неустроенности быта. Его жизнь резко стала другой, непохожей на ту, что была в столице РФ.

Ведущий рассказал, что в Израиле снимал пустую квартиру с плесенью и большими тараканами. Кроме того, в новой стране он столкнулся с дискомфортом из-за жары и незнания иврита.

Ранее Привольнов признался, что его узнают в магазинах в Израиле.