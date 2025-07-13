На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший ведущий Первого канала заявил о «жуткой ломке» после переезда в Израиль

Телеведущий Привольнов: первое время в эмиграции испытывал жуткую ломку
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший жить в Израиль, признался, что первое время в эмиграции испытывал «жуткую ломку» из-за потери комфорта. О своем опыте он рассказал в беседе с YouTube-каналом «НО. Медиа из России».

Привольнов объяснил, что поначалу сильно стрессовал из-за неопределенности и неустроенности быта. Его жизнь резко стала другой, непохожей на ту, что была в столице РФ.

«В Москве у тебя там, не знаю, уборщицы, джип, хорошая школа у ребенка, в которую он, правда, отказывается ходить почему-то. Все очень комфортно», — вспомнил шоумен.

Ведущий рассказал, что в Израиле снимал пустую квартиру с плесенью и большими тараканами. Кроме того, в новой стране он столкнулся с дискомфортом из-за жары и незнания иврита.

«Я сижу в этой квартире, смотрю, тут плесень проступает. Таракан большой вышел, ребенок орет: «Папа, когда будем есть?» <...> думаю: «Классно, да, я вышел из зоны комфорта», — поделился подробности своей жизни в Израиле Привольнов.

Он признался, что в такие моменты сомневался в правильности принятого решения об эмигарции.

До этого Привольнов рассказал, что после переезда в Израиль ему часто пишут неприятные вещи. При этом ведущий добавил, что, несмотря на множество хейтеров, доброжелателей все-таки больше.

Ранее Привольнов признался, что его узнают в магазинах в Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами