Бывший ведущий Первого канала заявил о «жуткой ломке» после переезда в Израиль

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший жить в Израиль, признался, что первое время в эмиграции испытывал «жуткую ломку» из-за потери комфорта. О своем опыте он рассказал в беседе с YouTube-каналом «НО. Медиа из России».

Привольнов объяснил, что поначалу сильно стрессовал из-за неопределенности и неустроенности быта. Его жизнь резко стала другой, непохожей на ту, что была в столице РФ.

«В Москве у тебя там, не знаю, уборщицы, джип, хорошая школа у ребенка, в которую он, правда, отказывается ходить почему-то. Все очень комфортно», — вспомнил шоумен.

Ведущий рассказал, что в Израиле снимал пустую квартиру с плесенью и большими тараканами. Кроме того, в новой стране он столкнулся с дискомфортом из-за жары и незнания иврита.

«Я сижу в этой квартире, смотрю, тут плесень проступает. Таракан большой вышел, ребенок орет: «Папа, когда будем есть?» <...> думаю: «Классно, да, я вышел из зоны комфорта», — поделился подробности своей жизни в Израиле Привольнов.

Он признался, что в такие моменты сомневался в правильности принятого решения об эмигарции.

До этого Привольнов рассказал, что после переезда в Израиль ему часто пишут неприятные вещи. При этом ведущий добавил, что, несмотря на множество хейтеров, доброжелателей все-таки больше.

Ранее Привольнов признался, что его узнают в магазинах в Израиле.