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Уехавший из России ведущий «Звезды сошлись» рассказал о жизни в Израиле

Шоумен Привольнов признался, что его узнают в магазинах в Израиле

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Шоумен Антон Привольнов, экс-ведущий передачи «Звезды сошлись», рассказал о жизни в Израиле, куда эмигрировал некоторое время назад. Из Израиля он ведет на YouTube шоу Sheinkin40, гостями становятся другие известные люди, покинувшие родину.

«Когда из Москвы уезжал, зашел в магазин — меня всегда любили кассирши из-за «Контрольной закупки», говорили: «Ой, Антон, Антошенька…» Выходя из магазина, думал, что такого больше не будет, перестанут узнавать, но в Израиле зашел в местный супермаркет, а там кассирша: «Антон, здравствуйте» Я думаю, работает все», — цитирует шоу Привольнова «СтарХит».

Накануне режиссер Никита Михалков признался, что считает Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) талантливым человеком.

«Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков. Его картина «Домашний арест» замечательная, это современный Гоголь. Не могу сказать, что я со Слепаковым дружил, но относился с симпатией. Мне жалко», — заявил Михалков.

Ранее Бритни Спирс пошутила об отравлении.

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