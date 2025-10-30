Уголовное дело бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга заморозили

Дело экс-замглавы «Росгеологии» Горринга приостановили из-за его ухода на СВО

Рассмотрение уголовного дела о мошенничестве против бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга приостановили в связи с его поступлением на военную службу и уходом на специальную военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные решения.

Уточняется, что соответствующее ходатайство поступило от военного комиссариата. Горринг стал военнослужащим с 23 октября.

«Расследование уголовного дела в отношении Горринга выделено в отдельное производство и приостановлено по ходатайству военного комиссариата», — сказал собеседник агентства.

Агентство ТАСС сообщило, что Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к колонии двух фигурантов дела о хищении почти 12,5 млн руб. у «Росгеологии».

В суде уточнили, что руководителя Евразийского союза экспертов по недропользованию Александра Писарницкого и директора ООО «Клауднет» Олега Чигринова осудили на 5,5 года и 3 года колонии соответственно.

3 октября судья Верховного суда РФ Наталья Чучунова приняла решение о передаче в Судебную коллегию по экономическим спорам дела, касающегося группового иска, поданного владельцами облигаций государственного акционерного общества «Росгеология».

