На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд РФ рассмотрит передачу в Мосгорсуд иска по делу «Росгеологии»

ВС РФ изучит передачу в Мосгорсуд иска владельцев облигаций «Росгеологии»
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Судья Верховного суда РФ Наталья Чучунова приняла решение о передаче в Судебную коллегию по экономическим спорам дела, касающегося группового иска, поданного владельцами облигаций государственного акционерного общества «Росгеология». Об этом пишет РИА Новости.

Истцы требуют взыскать с эмитента сумму, превышающую 1 млрд рублей, в качестве задолженности. Ранее арбитражные суды приняли решение о передаче этого дела в суд общей юрисдикции.

По информации агентства, судья Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу Андрея Забродина, представляющего интересы группы лиц. Текст судебного определения пока не обнародован.

«Росгеология» в сентябре 2024 года сообщила, что допустила технический дефолт по погашению выпуска облигаций объемом 6 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы в октябре зарегистрировал иск Забродина в интересах группы лиц. Первоначально к нему присоединились такие организации, как банк «РЕСО Кредит», страховые компании АО «РЕСО-Гарантия» и ООО «Общество страхование жизни «РЕСО-Гарантия», ООО «Управляющая компания «Коммершиал Проперти Траст» и ООО «Автоэкспертфинанс». Впоследствии к иску присоединились еще три юрлица, а также 60 физических лиц.

Ранее экономист рассказал, что делать при трудностях с погашением кредита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами