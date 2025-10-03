Верховный суд РФ рассмотрит передачу в Мосгорсуд иска по делу «Росгеологии»

Судья Верховного суда РФ Наталья Чучунова приняла решение о передаче в Судебную коллегию по экономическим спорам дела, касающегося группового иска, поданного владельцами облигаций государственного акционерного общества «Росгеология». Об этом пишет РИА Новости.

Истцы требуют взыскать с эмитента сумму, превышающую 1 млрд рублей, в качестве задолженности. Ранее арбитражные суды приняли решение о передаче этого дела в суд общей юрисдикции.

По информации агентства, судья Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу Андрея Забродина, представляющего интересы группы лиц. Текст судебного определения пока не обнародован.

«Росгеология» в сентябре 2024 года сообщила, что допустила технический дефолт по погашению выпуска облигаций объемом 6 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы в октябре зарегистрировал иск Забродина в интересах группы лиц. Первоначально к нему присоединились такие организации, как банк «РЕСО Кредит», страховые компании АО «РЕСО-Гарантия» и ООО «Общество страхование жизни «РЕСО-Гарантия», ООО «Управляющая компания «Коммершиал Проперти Траст» и ООО «Автоэкспертфинанс». Впоследствии к иску присоединились еще три юрлица, а также 60 физических лиц.

