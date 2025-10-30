Политолог отметил становление в России профессии социального архитектора

Профессия социального архитектора в России проходит этап становления, заявил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский на круглом столе «Социальные архитекторы — начало системной работы», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

По словам Потуремского, социальный архитектор работает не ради формального результата или гонорара, а ради реальных изменений и пользы для общества. Он отметил, что социальная архитектура подразумевает целенаправленное воздействие на общество и социальную реальность для развития страны и повышения качества жизни людей.

«Верхний уровень — о будущем. Это создание образа будущей России, в которой хотел бы жить каждый. Второй уровень — о настоящем, это социальные проекты и социальное проектирование», — сказал он.

По информации Потуремского, с 1 сентября этого года на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова и в Финансовом университете при Правительстве РФ началось обучение магистров — будущих социальных архитекторов. Также в начале декабря в Санкт-Петербурге состоится международная конференция по социальной архитектуре, на которой будет представлено новое учебное пособие.

Отмечается, что развитие социальной архитектуры в России продолжается и в прикладном направлении. Завершившийся конкурс социальных архитекторов выявил самых талантливых участников.

«Параллельно с подготовкой кадров выстраивается инфраструктура социальных заказчиков: представителей власти, бизнеса и НКО, заинтересованных в реализации проектов, основанных на принципах социальной архитектуры», — отметил Потуремский.

Первым из представителей социальных заказчиков выступил губернатор Кировской области Александр Соколов. Он сообщил о намерении привлечь социальных архитекторов для реализации региональных проектов в сфере кадров, демографии и миграции, а также инициативы «Ворота Русского Севера», направленной на популяризацию местных промыслов.

В свою очередь, глава Мурманской области Андрей Чибис охарактеризовал социальных архитекторов как «сообщество людей с собственной миссией» и рассказал о реализации регионального проекта «На Севере — жить», который с 2019 года положительно повлиял на демографическую ситуацию в области и стал основой стратегии развития региона.

Сообщается, что среди социальных заказчиков есть и общественные организации.

Член Российской ассоциации политических консультантов Мария Сергеева подчеркнула, что проекты социальной архитектуры формируют долгосрочное доверие в обществе через реальные улучшения городов и регионов.