В Госдуме оценили идею белорусского министра заставлять директоров школ пробовать еду в столовых

Депутат Вассерман заявил, что проба школьной еды директорами не улучшит качество блюд
Павел Лисицын/РИА Новости

Белорусский министр образования заявил, что директор школы должен пробовать каждое блюдо, приготовленное для учеников в столовой для контроля качества. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил «Газете.Ru», что вкусы взрослых сильно отличаются от детских, поэтому на улучшение меню это может не повлиять. По его словам, подобные меры в России нужно вводить после получения результатов из Белоруссии.

«Насколько помню, не только диета, но и вкус заметно меняется с возрастом. Поэтому не все нравящееся учителям приемлемо для учеников и наоборот. Выбор же блюд, приемлемых и тем, и другим, довольно мал, хотя для школьного рациона нормален. Так что посмотрим на результат белорусского эксперимента, а уж потом примем решение», — сказал он.

О том, что директор школы должен снимать пробу с еды в школьной столовой, министр образования Белоруссии Андрей Иванец заявил 26 октября. По мнению чиновника, именно директор учебного заведения несет прямую ответственность за качество предлагаемых ученикам блюд.

Ранее в Госдуме оценили разделение детей в школьной столовой в Азове (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на «малоимущих» и «СВО».

