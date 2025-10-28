На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Бесчеловечно»: в Госдуме оценили разделение детей в школе на «малоимущих» и «СВО»

Депутат Останина: деление детей на «малоимущих» и «СВО» в школьной столовой недопустимо
В СМИ появились фото из школы города Азова Ростовской области, где в столовой на столах установлены таблички «Малоимущие» и «СВО». Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» назвала такое разделение детей бесчеловечным и недопустимым и призвала «эти вещи убрать».

«Оценить я могу это однозначно как не просто непедагогично, это вообще бесчеловечно по отношению к детям. В чью «умную» голову пришла эта идея, но разделение наших детей по любому признаку, кроме, конечно, разделения их на мальчиков и девочек, просто недопустимо. И странная позиция здесь педагогов, директора образовательной организации. Немедленно эти вещи нужно убрать», — сказала она.

Останина отметила, что дети из малообеспеченных семей, которым положено бесплатное питание, стесняются пользоваться этой льготой из-за травли.

«Дети и так стесняются, кстати, даже сходить пообедать, потому что они относятся к категории малоимущих. У нас сегодня бесплатное горячее питание только в начальной школе, а дальше вот эти пошли ограничения. Иногда дети стесняются пойти, чтобы на них не показывали пальцем, и чтобы там их одноклассники потом не травили их, говоря о том, что не так одет, бесплатно питается и так далее. Категорически против, поэтому, если этот факт действительно имеет место быть, кроме протеста во мне он ничего вызвать не может», — добавила она.

До этого в соцсетях распространились фото из школьной столовой в городе Азов Ростовской области, где столы поделены на категории: для малоимущих и детей участников СВО.

Ранее депутаты предложили выдавать малоимущим россиянам сертификаты на продукты.

