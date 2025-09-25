На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Многодетная замужняя учительница полгода насиловала ученика

В США многодетная замужняя учительница полгода совращала ученика
Sandy Carazas-Pinez/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Нью-Йорке суд признал виновной 36-летнюю Сэнди Карасас-Пинес, работавшую педагогом в школе для детей с особыми потребностями, в преступлении против половой неприкосновенности подростка. Жертвой учительницы стал ее ученик. Об этом сообщает New York Post.

Как установили правоохранители, с ноября 2022 года по февраль 2023 года 34-летняя женщина убедила своего подопечного, что они состоят в романтических отношениях. Женщина вела с юношей откровенную переписку и принуждала записывать его видео интимного характера, а также встречалась с ним и развращала юношу.

Карасас-Пинес, замужняя мать троих детей, уволили из образовательной организации сразу же, как ее переписка с подростком стала достоянием общественности.

Суд признал экс-педагога виновной и приговорил ее к 25 годам заключения.

Ранее в Индии учитель физкультуры изнасиловал ученицу в спортзале школы.

