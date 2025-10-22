На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина надругался над двумя племянницами своей сожительницы в Ленобласти

В Ленобласти мужчину задержали за надругательства над племянницами сожительницы
Telegram-канал Петербургская полиция

В Ленинградской области 47-летнего мужчину заподозрили в надругательствах над племянницами сожительницы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все произошло в городе Лодейное Поле. Правоохранители задержали местного жителя, который, предварительно, с 2023 года развращал двух племянниц своей сожительницы 2008 и 2016 годов рождения, а также надругался над ними. В ходе обыска в жилище задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли CD-диски, флеш-карты и жесткие диски, которые могут послужить доказательствами по делу.

Следователи возбудили уголовные дела по части 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, и части 1 статьи 135 УК РФ — развратные действия. Подозреваемый был задержан в порядке, установленном статьей 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

Ранее российский педофил знакомился с девочками в соцсетях и растлевал их.

