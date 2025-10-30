На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР наблюдаются проблемы с электричеством

В Луганске и в ряде городов ЛНР произошло отключение электричества
true
true
true
close
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

Часть Луганска и других городов Луганской народной республики (ЛНР) остались без электричества. Об этом информирует Telegram-канал «Луганскинформцентра».

Как сообщают жители ряда микрорайонов города, скачок напряжения в электросети произошел около 12:54 мск. Это привело к тому, что большая часть Луганска осталась без электроэнергии. В части районов города также пропало водоснабжение.

На фоне отключения электроэнергии в регионе наблюдаются перебои с мобильной сетью, проблем с интернетом нет, сообщают в информационном канале.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что массовое отключение электричества в республике произошло из-за аварии на энергосетях.

«Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и делают все возможное, чтобы скорее стабилизировать ситуацию. Также осуществляется подключение территории республики к резервным линиям для возобновления подачи света», — отметил он.

В данный момент собрано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона.

Ранее в ЛНР две нефтебазы подверглись атакам беспилотников.

