В ЛНР наблюдаются проблемы с электричеством

В Луганске и в ряде городов ЛНР произошло отключение электричества

Часть Луганска и других городов Луганской народной республики (ЛНР) остались без электричества. Об этом информирует Telegram-канал «Луганскинформцентра».

Как сообщают жители ряда микрорайонов города, скачок напряжения в электросети произошел около 12:54 мск. Это привело к тому, что большая часть Луганска осталась без электроэнергии. В части районов города также пропало водоснабжение.

На фоне отключения электроэнергии в регионе наблюдаются перебои с мобильной сетью, проблем с интернетом нет, сообщают в информационном канале.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что массовое отключение электричества в республике произошло из-за аварии на энергосетях.

«Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и делают все возможное, чтобы скорее стабилизировать ситуацию. Также осуществляется подключение территории республики к резервным линиям для возобновления подачи света», — отметил он.

В данный момент собрано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона.

Ранее в ЛНР две нефтебазы подверглись атакам беспилотников.