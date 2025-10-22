На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин избил жену и выбил ей ногой зубы из-за ревности

В Ульяновской области муж избил жену из-за ревности и лишил ее зубов
MDV Edwards/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Димитровграда пострадала от рук мужа, который устроил скандал на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области

За помощью в полицию обратилась 42-летняя женщина, получившая увечья во время ссоры с мужем. На место выехал участковый уполномоченный и задержал 45-летнего супруга жертвы.

Оказалось, что между заявительницей и ее мужем произошел скандал на почве ревности. После того, как женщина дала мужчине подзатыльник, он ударил ее рукой. Удар оказался настолько сильным, что пострадавшая упала на пол.

Но агрессор не остановился, а нанес еще один удар коленом правой ноги в область лица жертвы. При этом он угрожал женщине расправой. В результате она потеряла несколько зубов.

Против безработного мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Азербайджане муж избил беременную жену за пересоленную еду.

