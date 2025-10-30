На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минцифры рассказали о росте популярности мессенджера Max

Минцифры: ежедневная аудитория мессенджера Max достигла 20 млн пользователей
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Более 20 млн человек ежедневно пользуются сервисами национального мессенджера Max. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев во время пленарного заседания Международного Каспийского цифрового форума, пишет ТАСС.

Он отметил, что внутри платформы уже функционирует несколько востребованных сервисов. По его словам, сейчас ведомство совместно с разработчиками обсуждает, какие новые возможности можно добавить, чтобы сделать мессенджер еще более привлекательным для пользователей.

На днях в пресс-службе мессенджера сообщали, что число пользователей национальной платформы Max превысило 50 миллионов. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда мессенджером воспользовались 22,5 млн пользователей.

С момента запуска приложения пользователи отправили более 3,7 млрд сообщений и более 25 млн видеокружков, а также совершили 842 млн звонков. Количество групповых чатов выросло до 7,6 млн.

Бета-версия цифровой платформы Max была запущена VK в марте этого года. В мессенджере можно обмениваться сообщениями, голосовыми и видеозвонками, а также отправлять файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

Ранее Медведев завел канал в Max и пообещал рассказать, кто из врагов РФ «урод, а кто дебил».

