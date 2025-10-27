Аудитория мессенджера МАХ достигла 50 миллионов

Число пользователей национальной платформы Max превысило 50 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Отмечается, что среднесуточный охват в октябре составил более 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда мессенджером воспользовались 22,5 млн пользователей.

С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений и более 25 млн видеокружков, а также совершили 842 млн звонков. Количество групповых чатов выросло до 7,6 млн.

На сегодняшний день в Max создано более 13 тысяч каналов. Среди новых авторов значатся такие известные личности, как певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу и другие.

Бета-версия цифровой платформы MAX была запущена VK в марте этого года. В мессенджере можно обмениваться сообщениями, голосовыми и видеозвонками, а также отправлять файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

В сентябре в MAX появилась двухфакторная аутентификация, что значительно повышает безопасность пользовательских аккаунтов. Функция призвана минимизировать риски несанкционированного доступа и мошенничества.

Ранее Медведев завел канал в Max и пообещал рассказать, кто из врагов РФ «урод, а кто дебил».