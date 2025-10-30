На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о грабителях Лувра

Figaro: среди грабителей Лувра оказались сотрудник спецназа, таксист и мигрант
Gonzalo Fuentes/Reuters

Бюро по борьбе с терроризмом арестовало семерых подозреваемых в ограблении Лувра в Париже, среди них мигрант, таксист и сотрудник спецназа. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Первыми были задержаны мужчины 34 и 39 лет, жители департамента Сена-Сен-Дени. Они подозреваются в проникновении в «Галерею Аполлона» и краже музейных экспонатов. Оба помещены в следственный изолятор.

34-летний мужчина — гражданин Алжира, проживал в городе Обервиль. Он рассказал следователям, что работал водителем-экспедитором. Ранее он был судим за нарушения правил дорожного движения и кражу.

Второй мужчина — бывший таксист без водительских прав. Позже он стал курьером. Его неоднократно ловили на кражах. По данным парижского прокурора, подозреваемый находился под судебным надзором в связи с серьезным делом о грабеже, судебный процесс по которому был назначен на ноябрь 2026 года.

Лувр подвергся нападению грабителей утром 19 октября. Злоумышленники проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений.

26 октября стало известно, что полиция Франции задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра. Первого обнаружили в аэропорту Руасси, откуда он собирался вылететь в Алжир. Второго подозреваемого поймали в пригороде Парижа — департаменте Сена-Сен-Дени.

30 октября стало известно о задержании еще пяти подозреваемых. По данным Le Figaro, среди них есть сотрудник спецназа.

Ранее двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали вину.

