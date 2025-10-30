В Якутии за неделю зафиксировали резкий рост случаев гонконгского гриппа

В Якутии за неделю более 8 тыс. человек заболели гонконгским гриппом

В Республике Саха за последнюю неделю наблюдается резкий рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Всего за неделю в регионе выявили около 8 тысяч случаев заражения гонконгским гриппом и другими ОРВИ. В целом заболеваемость по регионам выросла на 17,6%.

Лабораторные исследования показали, что среди циркулирующих вирусов преобладают риновирусы, однако также подтверждено присутствие вируса гриппа А (H3N2), известного как гонконгский штамм.

Симптомы заболевания включают выраженную слабость, ломоту в мышцах, повышенную температуру и непродуктивный кашель. Главная опасность инфекции заключается в возможных осложнениях, таких как пневмония, воспаление придаточных пазух носа и средний отит. В Роспотребнадзоре призывают жителей соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за медицинской помощью.

В нескольких регионах России в настоящее время распространяется птичий грипп. В Роспотребнадзоре отметили необходимость вакцинации работников, которым нужно контактировать с птицами и животными.

Ранее психолог объяснила, почему мужчины переносят недомогание тяжелее женщин.