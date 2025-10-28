В ряде регионов России зарегистрировали очаги птичьего гриппа

В ряде регионов России в настоящее время распространяется птичий грипп. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Отдельно отметили осложнение эпизоотической ситуации по гриппу птиц: очаги регистрируются в ряде европейских стран и некоторых регионах РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили необходимость вакцинации работников, которым нужно контактировать с птицами и животными.

17 октября сообщалось о вспышке птичьего гриппа в селе Слобода-Бешкиль в Исетском районе Тюменской области. По данным СМИ, в результате случившегося было сожжено 50 птиц, а крупный индюшатник закрыли на двухнедельный карантин. Дороги и подъезды к селу, в котором была выявлена инфекция, перекрывали, там были установлены КПП.

Вирус H9N2 был впервые зафиксирован в Китае в 1994 году и с тех пор остается доминирующим среди домашних птиц, несмотря на широкое использование вакцин.

Ранее в Минздраве рассказали, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.