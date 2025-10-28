На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ряде регионов России зарегистрировали очаги птичьего гриппа

Роспотребнадзор рассказал о распространении птичьего гриппа в РФ
close
Gerald Herbert/AP

В ряде регионов России в настоящее время распространяется птичий грипп. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Отдельно отметили осложнение эпизоотической ситуации по гриппу птиц: очаги регистрируются в ряде европейских стран и некоторых регионах РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили необходимость вакцинации работников, которым нужно контактировать с птицами и животными.

17 октября сообщалось о вспышке птичьего гриппа в селе Слобода-Бешкиль в Исетском районе Тюменской области. По данным СМИ, в результате случившегося было сожжено 50 птиц, а крупный индюшатник закрыли на двухнедельный карантин. Дороги и подъезды к селу, в котором была выявлена инфекция, перекрывали, там были установлены КПП.

Вирус H9N2 был впервые зафиксирован в Китае в 1994 году и с тех пор остается доминирующим среди домашних птиц, несмотря на широкое использование вакцин.

Ранее в Минздраве рассказали, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами