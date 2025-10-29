Психолог объяснила, почему мужчины переносят недомогание тяжелее женщин

Мужчины действительно переносят недомогание — например, легкую простуду — тяжелее, чем женщины. Данному феномену под названием «мужской грипп» есть научное объяснение. Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказала психолог Надежда Семенова-Брюллова.

По ее словам, все дело в природе человека и эволюции: в древнем мире главной задачей мужчины являлась охота, и болезнь для него была сигналом остановиться, чтобы не стать легкой добычей для хищников. Женщине же, как хранительнице домашнего очага, достаточно было просто снизить активность.

«Прежде всего важно помнить: поддержка и доверие дают гораздо больше, чем недоверие и насмешка. Это хорошо видно на примере детско-родительских отношений — даже если вы чувствуете, что ребенок слегка лукавит, не стоит сразу его разоблачать. Лучше встать на его сторону, чтобы понять причину такого поведения», — посоветовала специалист.

Вместо упреков и фраз «возьми себя в руки», лучше поддержать человека, предложить ему горячий чай и лекарства, добавила она.

Недавно ученые Пермского Политеха выяснили, что родители острее реагируют на пассивность сыновей в плане трудоустройства, потому что видят в этом угрозу семейному благополучию и собственному статусу. Бездействие дочерей при этом вызывает меньше раздражения — их чаще воспринимают находящимися в поиске, что снижает тревогу.

