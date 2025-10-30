На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал о возможном наказании за атрибуты к Хеллоуину

Юрист Зернов: за сатанинские атрибуты к Хеллоуину можно получить арест
Shutterstock

Демонстрация в Хэллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), может грозить административным арестом, потому что является нарушением Кодекса об административных правонарушениях России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал российский адвокат Олег Зернов.

Адвокат напомнил, что пропаганда или публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений влечет за собой ответственность, поэтому сатанизм в этом случае не исключение. По его словам, речь идет о статье 20.3 КоАП РФ.

Зернов порекомендовал гражданам при создании костюмов и различной атрибутики на ужасающую тематику не использовать символику, которая могла бы ассоциироваться с сатанизмом.

Он отметил, что подобное нарушение влечет административный штраф в размере от одной до двух тыс. рублей. Кроме того, подобное нарушение может привести к административному аресту на срок до 15 суток.

Адвокат объяснил, что тыквы и летучие мыши под запрещенную категорию не проходят.

До этого настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов заявил, что переименование Хэллоуина не изменит его бесовскую сущность. Протоиерей подчеркнул, что этот праздник несет в себе «отрицательную, даже зачастую бесовскую энергию» и смена названия не изменит этого.

Ранее в Госдуме предложили переименовать Хэллоуин.

