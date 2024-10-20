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Священник напомнил о бесовской сущности Хэллоуина

Протоиерей Харитонов: смена названия Хэллоуина не изменит его бесовскую сущность

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Depositphotos

Переименование Хэллоуина не изменит его бесовскую сущность. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов.

«Как бы мы ни назвали этот праздник, его внутреннее содержание останется прежним, как осталось внутреннее содержание экс-«Макдоналдса», изменение названия не сделало полезнее эту пищу», — заявил священник.

Протоиерей подчеркнул, что этот праздник несет в себе «отрицательную, даже зачастую бесовскую энергию» и смена названия не изменит этого.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от фракции ЛДПР заявил о необходимости провести ребрендинг Хэллоуина, который транслирует иностранные смыслы, и переименовать его в «Ночь таинственных историй».

Хэллоуин, или Канун дня всех святых, по традиции отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. В настоящее время он уже претерпел массу изменений под влиянием западной поп-культуры, однако в древние дни кельтского язычества это был праздник, означавший конец сбора урожая, наступление зимы и назывался иначе — Самайн.

Ранее стало известно, может ли Иван Купала заменить Хеллоуин.

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