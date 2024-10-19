В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин

Необходимо провести ребрендинг Хэллоуина, который транслирует иностранные смыслы, и переименовать его в «Ночь таинственных историй». Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.

«Лучшее решение, на мой взгляд, — это ребрендинг Хэллоуина», — предложил депутат.

По его словам, нужно сохранить большую часть атрибутики праздника, но изменить его дух. Он привел в пример McDonald's, который в России «крайне успешно импортозаместили».

«То же самое нужно сделать с Хэллоуином: вместо него нам нужна условная «Ночь таинственных историй», — поделился он.

Также вице-спикер Госдумы назвал главную проблему Хэллоуина — это трансляция иностранных смыслов, которые «впитывает» подрастающее поколение в России. А «Ночь таинственных историй» может популяризировать российские символы вместо западных, считает Чернышов. По его мнению, такими символами могут быть произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя.

«И другие великие романы, которые пугают, но заставляют думать», — добавил он.

В феврале сообщалось о том, что в частных школах Турции теперь запрещено отмечать западные праздники, которые не соответствуют национальным ценностям страны — министерство образования запретило проведение Хэллоуина, Пасхи и католического Рождества. По мнению ведомства, проведение мероприятий и торжеств, противоречащих национальным, моральным, гуманным, духовным и культурным ценностям турецкой нации, не способствует психосоциальному развитию учащихся.

Ранее российские ученые рассказали, может ли Иван Купала импортозаместить Хеллоуин.