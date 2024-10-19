Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин

Депутат Чернышов: нужно переименовать Хэллоуин в «Ночь таинственных историй»

close
Depositphotos

Необходимо провести ребрендинг Хэллоуина, который транслирует иностранные смыслы, и переименовать его в «Ночь таинственных историй». Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.

«Лучшее решение, на мой взгляд, — это ребрендинг Хэллоуина», — предложил депутат.

По его словам, нужно сохранить большую часть атрибутики праздника, но изменить его дух. Он привел в пример McDonald's, который в России «крайне успешно импортозаместили».

«То же самое нужно сделать с Хэллоуином: вместо него нам нужна условная «Ночь таинственных историй», — поделился он.

Также вице-спикер Госдумы назвал главную проблему Хэллоуина — это трансляция иностранных смыслов, которые «впитывает» подрастающее поколение в России. А «Ночь таинственных историй» может популяризировать российские символы вместо западных, считает Чернышов. По его мнению, такими символами могут быть произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя.

«И другие великие романы, которые пугают, но заставляют думать», — добавил он.

В феврале сообщалось о том, что в частных школах Турции теперь запрещено отмечать западные праздники, которые не соответствуют национальным ценностям страны — министерство образования запретило проведение Хэллоуина, Пасхи и католического Рождества. По мнению ведомства, проведение мероприятий и торжеств, противоречащих национальным, моральным, гуманным, духовным и культурным ценностям турецкой нации, не способствует психосоциальному развитию учащихся.

Ранее российские ученые рассказали, может ли Иван Купала импортозаместить Хеллоуин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами