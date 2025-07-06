Полицейские предостерегли россиян от сдачи банковских карт в «аренду»

Мошенники стали предлагать россиянам сдавать их банковские карты в аренду за определенное вознаграждение. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники обещают деньги и якобы «юридическую защиту» за временный доступ к банковским реквизитам жертвы. Поводом может служить, например, участие в операциях с криптовалютой или других финансовых схемах. Однако на деле карты используют для вывода средств, полученных преступным путем.

В МВД пояснили, что подобная передача доступа — это форма дропперства, которая с недавних пор приравнивается к соучастию в преступлении.

Также в ведомстве напомнили, что никакие «гарантии безопасности», которые дают мошенники, не имеют силы. За такую «помощь» может грозить не только блокировка счетов, но и уголовная ответственность.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что в стране уже ступил в силу закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до шести лет для дропперов — людей, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных денег по просьбе мошенников.

Ранее в МВД перечислили дропперам семь последствий их преступных действий.