Многократная чемпионка мира по биатлону призналась в краже

Чемпионка мира по биатлону Симон призналась в краже кредитной карты
Andrej Tarfila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французская биатлонистка Жюлия Симон призналась в краже кредитной карты в ходе судебного заседания. Об этом сообщает Le Dauphine Libere.

«Я признаю факт кражи. Я запаниковала, замкнулась в себе, когда мне об этом сообщили в федерации. Я не могу объяснить свои мотивы, не могу осознать это», - заявила Симон в суде.

Для биатлонистки прокурор затребовал условного тюремного заключения на два месяца и штрафа в €20 тыс.

Инцидент с банковскими картами случился на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. На спортсменку было изначально подано две жалобы, в том числе от еще одной французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше. Симон была обвинена в том, что она использовала чужие банковские карты для совершения покупок в интернете. По итогу разбирательств следствие установило трех потерпевших, включая Бреза-Буше.

Симон выиграла серебряную медаль зимних Олимпийских игр — 2022 в смешанной эстафете. Также она — обладательница Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира в зачете гонок преследования и масс-стартов в сезоне-2022/23, многократная победительница этапов Кубка мира. Четыре золотые медали чемпионатов мира из десяти она завоевала в 2025 году, победив на мировом первенстве в смешанной эстафете, индивидуальной гонке на 15 км, сингл-миксте и женской эстафете.

