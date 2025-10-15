«Значительные повреждения»: в Раде заявили об отключении двух ТЭЦ в Киеве

Две киевские теплоэлектроцентрали перестали работать, что вызвало значительный дефицит электроэнергии в столице Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новости.Live».

«У нас дефицит мощности, это связано со значительными повреждениями. В пятницу две киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают. Одна – 800 мегаватт, вторая – 540 мегаватт», — сказал он.

По словам парламентария, Киев «не может жить без внешней подпитки».

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады Безуглая предупредила украинцев «о долгой зиме в Киеве».