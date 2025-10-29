В России предложили ввести штрафы за скрытое отцовство

Россиянок, которые рожают детей и сознательно не вписывают отца в свидетельство о рождении ради получения льгот, предложили штрафовать. С такой инициативой выступила журналист, блогер Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

При этом она отметила, что ситуация меняется, когда мужчины отправляются в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Кашеваровой, в этом случае женщины начинают подавать в суд иск о признании отцовства, чтобы получать выплаты. По мнению блогера, такие матери не могут претендовать ни на выплаты, ни на льготы.

«Я бы назвала даже их «социальными иждивенками» и «мошенницами», — написала Кашеварова.

Она обратила внимание на то, что эти женщины ради сравнительно небольшой выгоды лишают ребенка отца и положенного правового статуса в государстве. В связи с чем блогер призвала штрафовать россиянок «за ложное единоличное родительство». По ее мнению, при установлении отцовства участника СВО выплаты надо перечислять тольку ребенку. Кроме того, блогер призвала наделить мужчин правом вносить себя в свидетельство о рождении ребенка.

Ранее в Госдуме предложили разработать закон против «черных вдов».