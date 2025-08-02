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В Госдуме предложили разработать закон против «черных вдов»

Депутат Колесник выступил за запрет схем с выплатами «черным вдовам»
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SabOlga/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо создать законодательные механизмы, позволяющие пресекать действия так называемых «черных вдов» — женщин, которые намеренно вступают в отношения с военнослужащими ради получения выплат после их потери на поле боя. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, некоторые гражданки сознательно используют уязвимое положение военных, особенно тех, кто находится в зоне боевых действий или перенес ранения. Депутат считает, что такие женщины злоупотребляют доверием военнослужащих, рассчитывающих оставить после себя финансовую поддержку близким, и преследуют исключительно корыстные цели. Он назвал подобное поведение «бессовестным» и подчеркнул, что наживаться на человеческом горе недопустимо.

Колесник также отметил, что в настоящее время в законодательстве нет положений, напрямую направленных на борьбу с подобными схемами. При этом, по его мнению, необходимость в принятии соответствующего закона очевидна. Он охарактеризовал подобные действия как «подлость в последней стадии» и обратил внимание на то, что в интернете распространяются рекомендации о том, как извлекать выгоду из потери военных.

Депутат выразил убеждение, что подобную деятельность следует жестко пресекать в рамках правового поля. Он подчеркнул, что эксплуатация военнослужащих ради личной наживы противоречит основам морали российского общества.

В марте в России зафиксировали всплеск разводов на почве посттравматического синдрома среди ветеранов боевых действий спецоперации.

Ранее стало известно, что медсестра пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат.

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