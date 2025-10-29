На строительство новых станций метро в Петербурге потратят более 200 млрд рублей

В бюджете Петербурга на ближайшие три года заложено 217 млрд рублей на строительство новых станций метро. Об этом сообщил глава города Александр Беглов, пишет РИА Новости.

«На строительство станций в бюджете на три года заложено 217 миллиардов рублей. В том числе 51 миллиард рублей запланирован на 2026 год», — сказал он.

Другим важным направлением также являются ремонт и реконструкция существующих станций метро, добавил глава города.

В октябре Беглов также сообщил, что Петербург начинает строительство нового участка метро к будущему терминалу высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

Проектирование и строительство магистрали запланированы на 2024–2028 годы, ввод в эксплуатацию — на 2028 год. В дальнейшем планируется строительство ВСМ из Москвы в Екатеринбург, Минск, Адлер и Рязань.

Ранее Беглов пообещал завершить строительство двух станций метро в Петербурге в этом году.