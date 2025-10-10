В Петербурге ускорят постройку метро к будущему терминалу ВСМ

Петербург начинает строительство нового участка метро к будущему терминалу высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Глава города сообщил, что уже скоро начнется работа второго проходческого щита «Вера» по прокладке тоннеля между строящимися станциями «Каретная» и «Путиловская».

«Щит пойдет в тестовом режиме от «Каретной» в другую сторону, к Лиговскому проспекту. Действующий контракт на участок от «Путиловской» до «Каретной» это позволяет», — пояснил Беглов.

Проектирование и строительство магистрали запланированы на 2024-2028 годы, ввод в эксплуатацию — на 2028 год. В дальнейшем планируется строительство ВСМ из Москвы в Екатеринбург, Минск, Адлер и Рязань.

После запуска магистрали время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут, что почти в два раза быстрее существующих маршрутов. Протяженность железной дороги составит 679 км, она пройдет через шесть субъектов РФ, где проживает около 30 млн человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток по линии достигнет 23 млн человек ежегодно.

Ранее Мишустин рассказал о планах создания ВСМ до Минска.