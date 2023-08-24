Движение по высокоскоростной магистрали Москва — Петербург запустят в 2028 году

Завершить строительство и запустить движение по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется в 2028 году, сообщил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов. По плану, когда ВСМ будет построена, время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут. РЖД уже занимается созданием высокоскоростного поезда для магистрали, стоимость всего проекта оценивается в 1,7 трлн рублей.

Движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург должны запустить в 2028 году. Об этом заявил замглавы Минтранса Валентин Иванов, передает ТАСС.

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», — сказал он.

Когда ВСМ будет построена, время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут.

Строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, отметил Иванов. Всего проект оценивается в 1,7 трлн рублей. В 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.

Кроме того, отметил Иванов, в финансировании проекта ВСМ планирует поучаствовать Сбербанк.

«Да, планирует. <…> Они [Сбербанк] понимают, что этот объект окупаемый», — заявил он.

Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что проект ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» важен для России, учитывая огромные расстояния страны.

«И Сбербанк, конечно, готов в синдикате крупнейших банков участвовать в финансировании этого проекта», — добавил он.

По словам замглавы Минтранса Иванова, рабочую группу по строительству ВСМ сформируют в ближайшую неделю. В ее рамках будут рассмотрены вопросы финансирования, разработки подвижного состава. Вопрос реализации проекта ВСМ будет детально рассмотрен в рамках рабочей группы, учитывая все вопросы финансирования и разработки подвижного состава. По словам Иванова, повышение ключевой ставки ЦБ скажется на финальной стоимости проекта.

Что такое ВСМ

План магистрали Москва – Петербург согласовали в августе 2021 года, на строительство было выделено около 500 млрд рублей. В конце марта 2022 года «Ведомости» со ссылкой на двух близких к правительству чиновников сообщали, что власти могут отказаться от финансирования проекта. Причинами возможного отказа назывались последствия санкций в виде подорожания импортных материалов, ухудшения прогнозов по перевозкам и снижения платежеспособного спроса.

В июне 2023 года глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что после запуска ВСМ между Москвой и Петербургом вторую часть дороги могут построить до Минска. Он отметил, что инвесторы для строительства магистрали и создания подвижного состава уже есть. Так, на ПМЭФ-2023 глава и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов допускал инвестиции в ВСМ; по его словам, его участие в проекте «потенциально – да. Вопрос условий».

Вместе с тем руководитель РЖД Олег Белозеров заявлял, что компания уже создает высокоскоростной поезд для ВСМ. 24 августа стало известно, что разработкой поезда РЖД занимается совместно с компанией «Синара – транспортные машины». Ранее в проекте должен был участвовать германский Siemens, однако в 2022 году компания ушла с российского рынка.

17 августа президент Владимир Путин заявил, что для строительства магистрали наступил нужный момент. По его словам, ВСМ поможет разгрузить действующую магистраль для грузоперевозок, то окажет благоприятный экономический эффект.

Кроме того, Путин отметил, что стоит рассмотреть продление ВСМ до Адлера, что сократит время туристов в пути до 10 часов. Кроме того, «безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда Луганск и Донецк». Кроме того Путин пообещал обсудить продление ВСМ до Минска с белорусским коллегой Александром Лукашенко.