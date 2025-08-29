На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беглов пообещал завершить строительство двух станций метро в Петербурге в этом году

true
true
true
close
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

Строительство двух новых станций метро в Санкт-Петербурге — «Путиловской» и «Юго-Западной» — завершится в этом году. Об этом заявил глава города Александр Беглов, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

«Строительные работы на этих станциях мы планируем завершить в этом году», — сказал он.

Губернатор отметил, что процесс строительства метро в Петербурге является сложным.

«Оно не поверхностное, оно глубинное: 50, 60, 70, 40 м. Это непростые работы, требующие хорошей квалификации и хорошего оборудования», — пояснил Беглов.

Он подчеркнул, что городу еще предстоит набрать соответствующие темпы строительства станций, достичь их, по мнению главы Петербурга, можно в 2026 году.

Градоначальник пожаловался, что Петербург практически лишился такой отрасли, как метростроение.

«Нам пришлось создавать новую компанию, у которой не было проектно-сметной документации, оборудования, но была куча долгов. И нужно было сохранить коллектив, а также заказать импортное оборудование, — отметил губернатор.

26 августа стало известно, что власти Санкт-Петербурга рассчитывают закончить строительство 16 новых станций метрополитена к 2035 году.

Ранее ВСМ из Москвы в Петербург включили в проект схемы столичного метро.

