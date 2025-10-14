Ученые рассказали, почему родители строже к безработным сыновьям, чем к дочерям

В ПНИПУ выяснили, почему пассивный сын тревожит родителей больше, чем дочь

Ученые Пермского Политеха выяснили, что родители острее реагируют на пассивность сыновей, потому что видят в этом угрозу семейному благополучию и собственному статусу. Бездействие дочерей вызывает меньше раздражения — их чаще воспринимают находящимися в поиске, что снижает тревогу. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ПНИПУ.

Ученые объяснили: в современном обществе все чаще звучит термин NEET или «ни-ни», описывающий молодых людей от 16 до 24 лет, реже — до 29 или даже 34. В отличие от безработных, они не стремятся трудоустроиться, а просто «плывут по течению». Часто «нетовцы» живут на средства близких, которые невольно поощряют такое отношение к жизни.

Исследования показывают, что число таких людей среди поколения Z и старше значительно увеличилось: готовность отказаться от активной профессиональной деятельности выше, чем у их предшественников.

По мнению доцента кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Ольги Юрьевой, пассивность сына воспринимается родственниками как кризис маскулинности. Юноши, по ее словам, часто уходят в виртуальную среду, видеоигры, сериалы, становятся «невидимыми» для требований внешнего мира. Девушки, напротив, часто маскируют бездеятельность под «поиск себя», ожидание правильного момента или начала творческого пути.

Ученые подчеркнули, что родители склонны проявлять более жесткие ожидания к сыновьям: от них ожидают раннего карьерного старта, роли «добытчика». Девушки чаще получают эмоциональную снисходительность: если сохраняется внешняя привлекательность и нет ярких проявлений кризиса, проблемы могут оставаться незамеченными.

Сильное давление на сыновей в семьях с традиционными представлениями накладывает и экономический смысл: считают, что сын должен быть опорой к старости, что его бездеятельность — угроза материальной стабильности родителей.

По мнению исследователей, ключ к изменениям лежит в поддержке профессионального самоопределения, создании условий, где работа воспринимается не просто как обязанность, а как возможность роста. Родителям рекомендуют помогать сыновьям и дочерям находить цели, участвовать в волонтерских, образовательных или профессиональных проектах.

«Ненавязчивое знакомство с мотивированными друзьями также часто служит катализатором для переосмысления собственных ценностей», — предполагает кандидат психологических наук Мария Дуванская, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ.

