На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые объяснили, почему женщины чувствуют боль сильнее мужчин

ПНИПУ: иммунитет и социальные роли влияют на сниженный болевой порог женщин
true
true
true
close
staras/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Пермского Политеха рассказали, почему женщины чувствуют боль сильнее, чем мужчины, и как на это влияют гормоны, иммунитет и даже культурные установки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, сигналы боли проходят сложный путь — от рецепторов по телу к спинному мозгу и мозговой коре, где формируется осознанное ощущение. Если повреждение серьезное, поток импульсов перегружает систему, и организм может реагировать болевым шоком.

У мужчин болевой порог выше из-за действия тестостерона. Этот гормон притупляет боль — эволюционная адаптация охотников, которые должны были выживать и приносить добычу даже после ранений. Женщины, не участвовавшие в охоте, такой устойчивости не приобрели.

Активная работа иммунной системы, необходимая для восстановления организма во время менструального цикла, усиливает воспалительные реакции и делает женщин более восприимчивыми к боли. Этот же механизм объясняет, почему у них чаще встречаются аутоиммунные болезни.

По словам доцента Марии Дуванской, воспитание и социальные стереотипы закрепляют за женщинами образ «слабого пола», где допустимо выражать эмоции. В культурах, где ценится сдержанность — например, в Японии и Китае, — болевой порог выше, чем в Южной Европе, где проявление чувств социально поощряется.

Учные напомнили: если боль сохраняется или усиливается без видимой причины, важно обратиться к врачу.

«Боль — это не просто ощущение, а сигнал организма о неблагополучии», — подчеркнул Валерий Литвинов.

Ранее был назван простой способ укрепить иммунитет для пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами