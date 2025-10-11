Ученые объяснили, почему женщины чувствуют боль сильнее мужчин

Исследователи Пермского Политеха рассказали, почему женщины чувствуют боль сильнее, чем мужчины, и как на это влияют гормоны, иммунитет и даже культурные установки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, сигналы боли проходят сложный путь — от рецепторов по телу к спинному мозгу и мозговой коре, где формируется осознанное ощущение. Если повреждение серьезное, поток импульсов перегружает систему, и организм может реагировать болевым шоком.

У мужчин болевой порог выше из-за действия тестостерона. Этот гормон притупляет боль — эволюционная адаптация охотников, которые должны были выживать и приносить добычу даже после ранений. Женщины, не участвовавшие в охоте, такой устойчивости не приобрели.

Активная работа иммунной системы, необходимая для восстановления организма во время менструального цикла, усиливает воспалительные реакции и делает женщин более восприимчивыми к боли. Этот же механизм объясняет, почему у них чаще встречаются аутоиммунные болезни.

По словам доцента Марии Дуванской, воспитание и социальные стереотипы закрепляют за женщинами образ «слабого пола», где допустимо выражать эмоции. В культурах, где ценится сдержанность — например, в Японии и Китае, — болевой порог выше, чем в Южной Европе, где проявление чувств социально поощряется.

Учные напомнили: если боль сохраняется или усиливается без видимой причины, важно обратиться к врачу.

«Боль — это не просто ощущение, а сигнал организма о неблагополучии», — подчеркнул Валерий Литвинов.

Ранее был назван простой способ укрепить иммунитет для пожилых.