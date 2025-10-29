Московский форум «Диалог о фейках 3.0» попытались сорвать мошенники

Неизвестные попытались сорвать международный форум «Диалог о фейках 3.0», который проходит в Москве 29 октября. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, участникам форума приходят сообщения о якобы минирования здания. Одновременно с этим спикерам мероприятия, в том числе министру информации и связи Венесуэлы Фредди Няньесу, звонят мошенники, которые представляются сотрудниками ФСБ и убеждают в опасности нахождения в здании.

Форум «Диалог о фейках 3.0» проходит в Москве уже в третий раз. В 2025 году он проходит под эгидой ЮНЕСКО и стал единственным из российских мероприятий, которое включено в календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности организации.

В этот раз площадка собрала более 2,5 тысячи гостей из 80 стран со всех континентов. В их числе ведущие эксперты в области фактчекинга, представители государственных ведомств и международных организаций, СМИ, науки и технологий. Участники события обсуждают вопросы противодействия недостоверной информации, а также ключевые вызовы эпохи дезинформации — от генеративного ИИ до фейков в науке и образовании.

