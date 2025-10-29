В Москве начался международный форум о фактчекинге и противодействии дезинформации

Представители более 80 стран прибыли в Москву для участия в международном форуме «Диалог о фейках 3.0». Об этом на официальном открытии мероприятия сообщил глава АНО «Диалог регионы» и Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак.

Сообщается, что участие в меропритии принимают ведущие эксперты в области фактчекинга, представители государственных ведомств и международных организаций, СМИ, науки и технологий, а также студенты профильных направлений.

«Как бы пафосно это не звучало, мне кажется, наша глобальная задача — защитить миллионы и миллиарды людей от дезинформации, которую они получают и которая влияет на их жизнь», — подчеркнул Табак.

В рамках мероприятия планируется обсудить противодействие недостоверной информации на международном уровне, а также ключевые вызовы эпохи дезинформации — от генеративного ИИ до фейков в науке и образовании.

Отмечается, что в 2025 году форум проходит под эгидой ЮНЕСКО и стал единственным из российских мероприятий, которое включено в календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности организации. Также он проводится в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN).