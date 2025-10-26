На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пранкер Лексус объяснил, как не попасться на удочку онлайн-мошенников

Пранкер Лексус: для защиты от мошенников важно соблюдать информационную гигиену
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) в беседе с ТАСС заявил, что для защиты от мошенников важно соблюдать базовые правила «информационной гигиены».

«Первое правило, конечно же, что каждый звонок сейчас — это потенциальная угроза, это потенциальный риск», — отметил собеседник агентства.

Во-вторых, пранкер призвал не обсуждать деликатные темы дистанционно и напомнил, что надежным способом подтверждения личности собеседника могут быть заранее придуманные кодовые слова, используемые только при личном общении.

Лексус отметил, что злоумышленники активно модернизируют свои схемы и все чаще переходят на атаки через мессенджеры, считая их более эффективными, чем телефонные звонки.

«Обычные телефонные звонки уже не так эффективны, как мессенджеры, когда можно фокусно атаковать человека и на нем строить свою легенду», — пояснил он.

По его оценке, мошенники начали применять более «точечные» методы и собирать информацию о конкретных людях и их окружении, чтобы выстроить максимально правдоподобную легенду и вызвать доверие у жертвы.

Ранее МВД предупредило о схеме мошенников с «доставкой» от маркетплейсов

