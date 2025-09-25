Володин рассказал об ужесточении законодательства об иноагентах за их действия против РФ

Володин: ГД ужесточит законодательство об иноагентах за их действия против РФ

Государственная дума будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для Российской Федерации действиями. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

«Если те, кто пошел по пути предательства, и это не осознают, и не поймут, наконец-то, что нельзя заниматься действиями по разрушению страны, мы вынуждены будем и дальше законодательство ужесточать», — сказал он.

Володин отметил, что иноагенты за деньги от других государств пытаются разрушить РФ.

«Публично выступают и оправдывают террористов, говорят о своей ненависти к стране, потому что перестали отсюда получать доходы», — указал председатель Государственной думы.

Володин надеется, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комитет по госстроительству и законодательству сделают все возможное, чтобы навести порядок в этой сфере, чтобы граждане России знали, что «страна защищена от негодяев».

