Володин напомнил о законе об усилении ответственности иноагентов

Володин: закон об усилении ответственности иноагентов вступит в силу 26 октября
Владимир Федоренко/РИА Новости

С 26 октября начинает действовать закон об усилении уголовной ответственности для иноагентов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба ГД.

По его словам, наказание стало более жестким.

«Те, кто, предав нашу страну, пытается ее ослабить, разрушить, должны понимать: за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона», — сказал Володин.

Законом вносятся изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением.

Кроме того, уголовная ответственность наступит для лиц, которые совершили данное преступление и уже имеют судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Ранее глава ФПБК призвал лишать иноагентов российского гражданства.

