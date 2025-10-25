Володин напомнил о законе об усилении ответственности иноагентов

С 26 октября начинает действовать закон об усилении уголовной ответственности для иноагентов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба ГД.
По его словам, наказание стало более жестким.
«Те, кто, предав нашу страну, пытается ее ослабить, разрушить, должны понимать: за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона», — сказал Володин.
Законом вносятся изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением.
Кроме того, уголовная ответственность наступит для лиц, которые совершили данное преступление и уже имеют судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
Ранее глава ФПБК призвал лишать иноагентов российского гражданства.