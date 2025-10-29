Стало известно, сколько россиян ждут помощи бабушек и дедушек с внуками

Большинство россиян считают, что бабушки и дедушки обязательно должны участвовать в жизни внуков и помогать в их воспитании даже в случае, если проживают в другом городе. По их мнению, члены семьи обязаны заботиться друг о друге и жертвовать своим комфортом ради других. Об этом заявили 46% участников опроса, проведенного kp.ru.

Число рассчитывающих на помощь бабушек и дедушек россиян выросло – для сравнения, в прошлом году лишь 35% опрошенных россиян заявили, что их родители должны помочь им с детьми несмотря ни на что, в этом году так ответили почти половина респондентов.

По мнению еще 26% бабушки и дедушки должны помогать с внуками в том случае, если они живут в том же городе, но если дети переехали, то их родители не обязаны ездить к ним ради поддержки. К слову, в прошлом году столько же людей (26%) заявили, что бабушки и дедушки вообще не обязаны помогать с внуками.

Только пятая часть опрошенных (19%) считают, что бабушки и дедушки должны помогать лишь в крайних ситуациях (в прошлом году так ответил 31% респондентов). Еще 9% отметили, что их родители ничем не обязаны своим детям и внукам, а молодежь должна сама справляться со своими семьями.

В исследовании приняли участие 5,1 тыс. подписчиков издания на сайте и в соцсетях.

До этого в России «социальных нянь» призвали заменить бабушками и дедушками. Так, президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член Общественной палаты России, ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина заявила, что чужие наемные люди не должны заменять общение детей с родственниками – лучше, если их будут воспитывать близкие. На фоне того, что сегодня многие пенсионеры работают, в России теряется институт «многопоколенной семьи», когда при работающих родителях с внуками проводят время бабушки и дедушки, считает она.

