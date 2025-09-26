На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России «социальных нянь» призвали заменить бабушками и дедушками

Член ОП РФ Москвитина: вместо социальных нянь детей нужно доверять родственникам
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме предложили в качестве дополнительной меры поддержки многодетных и неполных семей внедрить проект «Социальная няня», по которому родителям будут предоставлять бесплатно услуги нянечек. Однако важно, чтобы чужие наемные люди не заменяли общение детей с родственниками – лучше, если их будут воспитывать бабушки и дедушки, заявила 360.ru президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член общественной палаты России, ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина.

Эксперт согласилась, что в целом такой проект мог бы помочь россиянам, однако подчеркнула, что такие социальные няни должны помогать лишь в некоторых случаях, но не заменять собой членов семьи.

«В жизни ребенка должны присутствовать бабушки и дедушки, которые самой природой должны быть включены в этот процесс. Иначе у нас и бабушки работают, и мамы работают, и ребенок становится похож на няню», — заявила Москвитина.

По ее мнению, вмешательство чужих людей в воспитание детей может негативно отразиться на семье. Так, дети, вырастая в таких условиях, будут иметь неверное представление о том, что такое семья, считает специалист. При этом участие в воспитании старшего поколения благотворно отразится на детях, убеждена она. Однако на фоне того, что сегодня многие пенсионеры работают, в России теряется институт «многопоколенной семьи», когда при работающих родителях с внуками проводят время бабушки и дедушки, заключила общественница.

С инициативой внедрения проекта «Социальная няня» выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, это будет особенно полезная мера для матерей-одиночек, которые не могут рассчитывать на поддержку родственников. Парламентарий привела статистику, согласно которой сегодня в России каждый третий ребенок воспитывается в неполной семье, из-за чего родители вынуждены работать неполный день.

Ранее стало известно, что в России подскочил спрос на услуги нянь из Китая, обучающих детей языку.

