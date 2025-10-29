На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшему мэру Одессы предъявили обвинение

Полиция Украины: экс-мэру Одессы Труханову грозит до восьми лет лишения свободы
close
Денис Петров/РИА «Новости»

На Украине предъявили обвинение в служебной халатности бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, которого лишили гражданства страны. Об этом сообщает национальная полиция в Telegram-канале.

По данным следствия, ему и другим фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы. Силовики добавили, что среди фигурантов дела числятся экс-мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Заявленной причиной этой меры стало предполагаемое наличие у политика гражданства России.

В ответ на это Труханов заявил, что отказывается сложить полномочия и планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде, а также предложил проверить других чиновников на наличие у них российского гражданства.

Позже исполняющим обязанности мэра Одессы был назначен представитель партии Зеленского «Слуга народа» Игорь Коваль.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы может лишиться бизнеса вместе с гражданством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами