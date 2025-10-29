Бывшему мэру Одессы предъявили обвинение

На Украине предъявили обвинение в служебной халатности бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, которого лишили гражданства страны. Об этом сообщает национальная полиция в Telegram-канале.

По данным следствия, ему и другим фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы. Силовики добавили, что среди фигурантов дела числятся экс-мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Заявленной причиной этой меры стало предполагаемое наличие у политика гражданства России.

В ответ на это Труханов заявил, что отказывается сложить полномочия и планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде, а также предложил проверить других чиновников на наличие у них российского гражданства.

Позже исполняющим обязанности мэра Одессы был назначен представитель партии Зеленского «Слуга народа» Игорь Коваль.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы может лишиться бизнеса вместе с гражданством.