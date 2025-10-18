Бывший мэр Одессы может лишиться бизнеса вместе с гражданством. Об этом написало украинское издание Stop Grave.

«Такие действия, как с мэром, касаются только власти. <...> Ждет его возможная депортация, гонения и отжим бизнеса», — заявили борцы с украинским режимом.

По их словам, все эти шаги будут приняты по указанию лично украинского президента Владимира Зеленского.

14 октября украинский президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Заявленной причиной этой меры стало предполагаемое наличие у политика гражданства РФ. В ответ Труханов заявил, что отказывается сложить полномочия и планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде, а также предложил проверить других чиновников на наличие у них российского гражданства.

16 октября исполняющим обязанности мэра Одессы был назначен представитель партии Зеленского «Слуга народа» Игорь Коваль.

После лишения Труханова гражданства была создана военная городская администрация Одессы. Предполагается, что она будет выполнять функции аппарата мэра города. Общественники считают создание напрямую подчиняющихся Киеву военных администраций подменой институтов местного самоуправления.

Ранее в Великобритании резко раскритиковали Зеленского за лишение гражданства мэра Одессы.